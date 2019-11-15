今年的流感疫苗採分批接種，國小至高中學生、醫事人員優先施打。（林周義攝）

公費流感疫苗今開打，除維持600萬劑公費流感疫苗外，也首度升級為四價疫苗。今年疫苗採分批接種，國小至高中學生、醫事人員優先施打。65歲以上長者、學齡前兒童12月8日開打，其餘對象則需等到明年元旦。

原訂於10月開打的公費流感疫苗，受全球四價流感疫苗供貨延遲影響，延至11月15日開打。行政院副院長陳其邁表示，政府1998年開始推動公費流感疫苗，2016年由300萬劑增加至600萬劑，今年特別編列預算，首度將三價疫苗升級為四價疫苗，預算由6億元增至14億元，走在全球前端。

流感疫苗公費對象，包括國小至高中學生、65歲以上長者、50歲至64歲的成人、6個月以上至學齡前幼兒、孕婦、6個月內嬰兒的父母、長照機構受照顧者及工作人員、罕病患者、重大傷病患者、防疫人員、動物防疫人員、托育人員等。

今年的流感疫苗採分批接種，國小至高中學生及醫事人員率先接種，其次為12月8日接種的65歲以上長者、學齡前兒童，其他公費對象則需等到明年元旦。

台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎表示，65歲以上長者一旦感染流感，引起重症的機率較高，但學生、醫事人員屬於高傳播族群，可能引起較大規模的感染。因此需要率先接種，避免冬季流感疫情擴大。

李秉穎提醒民眾，接種疫苗時，可能會出現暈眩、噁心感等暈針反應，通常是出於心理壓力與恐懼，不須過度擔心。接種疫苗前，應了解接種流程，並避免空腹。接種疫苗後，若產生暈針反應，建議先至休息區緩解情緒，等不適症狀改善後再離開。

疾管署表示，即日起學生可在校園內集體接種，其餘計畫對象則需依照時程，至全國各鄉鎮市區衛生所、合約院所接種，不受戶籍地限制。預防流感最有效的方法是接種疫苗，學生在校園集中接種不需支付任何費用，呼籲符合公費條件者，依照時程接種流感疫苗。

(中時 )