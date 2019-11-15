民眾2日下午在苗130線與苗50－1交界處，橋下左邊階梯旁，發現1隻受傷的公石虎。（農業處提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府在中農博規畫模型，向民眾展示「苗29線」的友善環境動物通道設置狀況。（農業處提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府在中農博規畫模型，向民眾展示「苗29線」的友善環境動物通道設置狀況。（農業處提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府在中農博加強石虎保育宣導。（農業處提供／巫靜婷苗栗傳真）

又見石虎路殺！苗130線苑裡路段2日發生第3起路殺事件，苗栗縣政府農業處當日下午3時許，接獲民眾通報，在130線與苗50－1交界處下方河床，發現1隻年幼公石虎受傷，緊急送特生中心急救後，仍不幸傷重不治，此案為苗縣今年第21起路殺、第22隻石虎死亡。

農業處自然生態保育科15日指出， 2日下午民眾通報，在苗130線與苗50－1交界處，橋下左邊階梯旁，發現1隻受傷的公石虎，縣府人員到場，旋即將石虎送醫檢查，獸師指出，該公石虎體重約2公斤，因車禍導致左前肢骨折、右後肢脫臼。

自然生態保育科長張葦表示，受傷石虎經送往特生中心急救後，仍傷重不治，這是苗130線第3起石虎路殺，第1起發生於7月，1隻4個月大的公石虎遭車輛撞擊死亡，第2起則發生於9月，遊客發現三義往通霄、苑裡路段，有石虎呈屍水溝。

張葦強調，為避免石虎路殺事件重演，縣府規畫在苗130線設置減速標線等標誌，在中農博的石虎保育宣導，委託專業廠商依實際地型製作1：50的模型，模擬另1路殺熱點「苗29線」的友善環境動物通道設置狀況。

她說明，藉由模型布局，可讓民眾了解地下通道等整體友善環境，包含後龍溪至道路南側的山坡地，呈現水域、樹林、道路、堤岸、水泥箱涵，改造後可啟閉的重力式排水門、輔助石虎攀爬的木梯、提供石虎預警的光學儀器反光板、圍網、警示車輛減速的LED警示牌面等。

(中時 )