國教行動聯盟多次呼籲「提高指考名額」訴求，並在5月底走上街頭，教育部當時承諾將從嚴審查甄選入學名額卻跳票。國教盟認為教育部及大學招聯會罔顧民意，並未如預期地增加指考核定名額，今(15)日發起「落實多元入學、高中學習完整、指考名額50％」的連署，提出「甄選入學、指考分發，名額各半」的訴求，尋求廣大民眾的支持。

國教盟今日召開記者會，國教盟理事長、台大應力所教授王立昇表示，我國大學入學管道已失衡，大學學測指考高一、高二課程內容，指考則是考高中三年全部課程，因此7成考生名額都放在甄選入學，學生得在高三全力準備學測，高三下則準備甄試，根本無法好好學習。

王立昇也提到，高三有微積分、有機化學、電學等重要學科，若是一名即將進入大學電機系就讀的高三生來說，無法在高中學到電學，迫使大學得開設補秀先修課程，對大學而言，無非是浪費人力。

國教盟統計，109學年度指考核定名額比例低於20％有32所大學，占45％，甚至有22％大學的指考比例低於10％，而指考比例較108學年度減少的還有38％。「教育部有在嚴格審查嗎？」

至於大學入學管道，國教盟認為，繁星推薦的初衷，是為了要照顧偏鄉弱勢的學生，但現已逐漸演變成有些有錢有勢家庭的舞台，變相鼓勵了機會主義。

國教盟建議，要照顧低收入戶家庭的孩子，可在指考時採類似原住民考生的加分方式， 就可提高指考分發的低收入戶家庭孩子的比例，又能讓那些孩子完整學到三年的課程內容，未來的發展必將更為順利。

國教盟指出，個人申請的主要功能在於提供學生學測考不出來的能力有發揮的機會，但甄試審查的公平及公正性始終不能讓家長放心，未來採用學習歷程檔案後恐加劇軍備競賽。可操作空間大的甄選入學導致各種升學亂象頻傳，去(107)年發生申請入學甄試撞期之亂，今(108)年則有二階甄試嚴重超額之亂，高比例的甄選入學使得多元入學的精神蕩然無存，長期的高中學習不完整更影響了個人的發展及國家的競爭力。

國教盟強烈主張，高中學習應完整有效，多元入學有其適性的意義，但必須要能落實。大學入學制度要做到公平、公正、公開，並彰顯「努力才有收穫」的公義價值，甄選入學及考試入學的管道必須均衡發展，指考分發名額的比例應達50％。

為尋求廣大民眾的支持，國教盟並發起連署，並將在連署人數達萬人後，尋求立委候選人及總統候選人的支持，再向教育主管機關陳情。

(旺報 )