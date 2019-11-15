香港律政司長鄭若驊在倫敦受示威者包圍 混亂中跌倒

香港律政司長鄭若驊14日在英國倫敦準備出席特許仲裁師公會(Chartered Institute of Arbitrators)舉辦的講座，在前往會場途中，受到大批高喊「兇手」、「可恥」的示威者包圍，在混亂中跌倒受傷。對此，香港特首林鄭月娥與陸駐英大使館皆對襲擊行為表示野蠻，必須強烈譴責，並希望當地警方將涉案者繩之以法。

據路透15日報導，鄭若驊嚴厲斥責暴徒，讓她身受「重傷」。她已立即向倫敦員警報案，要求當地警方將暴徒繩之以法。她指出，任何形式的暴力及極端主義，假借追求政治為名剝削他人的合法權利，此等行為對香港以致任何一個文明地方均是百害而無一利。

香港特首林鄭月娥也指出襲擊行為超出社會容忍底線，必須予以強烈譴責，期望當地警方積極跟進，把涉案者繩之以法。

中國大陸駐英使館發表聲明，鄭若驊是遭數十名暴徒圍攻下「被人推倒」，手部受傷，對此惡劣行徑表示憤慨與嚴厲譴責，並進一步要求英國警方進行徹查，同時加強陸方在英國人員與機構的安全。

(中時電子報)