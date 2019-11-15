立法院院會今天三讀通過《中高齡者及高齡者就業促進法》，三讀條文明定，雇主對45歲以上的求職者或受僱者，不得以年齡為由給予差別待遇，違反之雇主可處新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰。

三讀條文明確定義「中高齡者」指年滿45歲至65歲之人、「高齡者」指逾65歲以上之人。雇主不得以年齡為由，在招募、進用、分發、考績或陞遷、薪資給付、退休、解僱等事項給予差別對待，若違反可向地方主管機關申訴。

若雇主對中高齡者及高齡者年齡歧視，依法可處30萬元以上150萬元以下罰鍰；勞工若申訴而遭雇主調職或解僱，可處2萬以上30萬元以下罰鍰。有上述行為之雇主，應公布公司名稱或負責人姓名，並限期令其改善，屆期未改善者，應按次處罰。

此外，為促進中高齡及高齡失業者就業，公立就業服務機構應依其能力及需求，提供職涯輔導、就業諮詢與推介就業等個別化就業服務及相關就業資訊。

(中時 )