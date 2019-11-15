內政部長徐國勇今日出席移民署移民班第七期學員結訓典禮。本次參加結訓典禮學員共計124人，從2,100多名考生中脫穎而出，並通過基礎教育訓練及專業訓練合格，將分發到移民署各單位接受實務工作。

徐國勇表示，政府大力推動新南向政策，積極辦理新住民及子女相關培力計畫，特別值得鼓勵當中結訓學員鄭珮怡及潘琳燕，他們曾參加移民署舉辦之「新職人啟航培育營」，透過營隊之職涯發展、經貿趨勢及企業參訪等課程，擴展了他們的國際視野與自我認同，且發現要與媽媽學習新住民母語，並開啟報考移民特考的想法，他們於107年分別考上移民特考印尼語組及越南語組，從事公職回饋政府對新住民的照顧。

有兩位新住民媽媽也考上移民特考，並通過各項學科及體技(能)測驗，其中一位是越南媽媽嚴沛瀅，遠從越南嫁來台灣，雖然只是家庭主婦，從85年開始，就讀補校完成各項學程，進而空中大學畢業。在移民署台北市服務站擔任通譯工作時，再拼考試當移民官。另外一位印尼媽媽黃巧娟在新竹地方法院及移民署服務站擔任通譯，就在同仁不斷鼓勵下，終於考上移民特考印尼語組。

徐國勇認為，新住民已是我國重要資產，政府推動的相關照顧政策，雖不能立竿見影，馬上看得到成效，就像前面所述的培力計畫，對新住民子女培育從小扎根，也逐步因應未來產業人力之需求，培養其實力，因此，政府對新住民建構前瞻性的生涯探索平台，將新住民的優勢展現，讓新住民找到一條「新」的路，「新」的方向。

(工商 )