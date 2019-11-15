公費流感疫苗今天開打，全面採四價疫苗。首梯接種對象是國小至高中學生與醫事人員，12月8日起為65歲以上及學齡前幼童。醫師提醒，依時程接種即可獲保護力。

今年政府提供600萬劑公費流感疫苗，且全為四價流感疫苗，可防範2種A型、2種B型流感病毒。

但因今年世界衛生組織延遲公布流感疫苗選株結果，全球流感疫苗都有延遲到貨狀況，台灣也因應疫苗延遲到貨採分批接種，共分3階段，從今天起開放國小、國中及高中職學生及醫事人員，12月8日起開放65歲以上長者及學齡前幼兒。

其他公費對象（50至64歲成人、安養護機構、長照機構、高風險慢性病患者、罕病、重大傷病、孕婦、出生未滿6個月內嬰兒的父母、幼兒園教保人員、托育機構專業人員、衛生防疫人員、禽畜業及動物防疫相關人員等），則是明年1月1日起開打。

行政院副院長陳其邁上午在疫苗開打記者會表示，傳染病疾病是預防重於治療，尤其流感對長輩、小朋友都有高風險，政府推動公費流感疫苗，且升級為四價疫苗，預算從新台幣6億多元增加到14億多元，就是為了讓民眾可以免於生病或減緩疾病帶來的傷害。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎也在記者會表示，雖然在校園的學生和醫事人員都不是得到流感會併發重症的高危險群，但他們都是高傳播族群。如果想要抑制疫情發展，就要先從高傳播群著手，以免學生感染把病毒帶回家中及社區。

李秉穎也說，前陣子他到新加坡開會，分享台灣的流感疫苗政策經驗，台灣的疫苗政策是世界領先者，公費疫苗接種對象也少有國家可超越，很多國家羨慕台灣，「台灣民眾很幸福」，公費民眾要把握機會。

疾管署副署長羅一鈞受訪時表示，首批疫苗已到貨95萬餘劑，都已分發到各縣市衛生局；疫苗會陸續到貨，12月初還有222萬劑以上疫苗到貨。

根據國外文獻，流感疫苗的保護力因年齡或身體狀況不同而異，平均約可達3至8成，對健康的成年人有7到9成保護效果。

施打流感疫苗約需2週產生保護力，羅一鈞說，每年流感疫情約在農曆春節前後達到流行高峰，民眾只要在開打後依時程儘速接種，仍可於流感高峰期前獲得保護力。（編輯：管中維）1081115

(中央社)