網友留言。（圖片摘自蔡正元臉書）

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

國民黨公布不分區立委名單後引來舉國譁然，其中名單中極具爭議的邱毅今天在臉書宣布，將退出國民黨不分區名單。此言一出，讓支持邱毅的網友心痛萬分，直言「沒有邱毅，我投票投不下去啊」！不過，大部分網友則是知道邱退出後，大喊爽啦！

邱毅在臉書宣布退出不分區後，蔡正元也同步在臉書分享邱的貼文，寫下「邱毅毅然退出國民黨不分區名單」的話語。底下網友紛紛留言表示，「英雄好漢」、「沒有邱毅，我投票投不下去啊」、「邱毅，真漢子。對照國民黨裡面憂饞畏譏，畏首畏尾的懦夫。藍營有血性的戰將不再，面對豺狼虎豹的民進黨，國民黨氣數將盡」、「國民黨的損失」！

不過，批踢踢網友得知邱毅退出後，打喊爽啦！「自己退比被說踢出去好的意思」、「一切都是海豚的心機」、「非常識相的邱毅」、「慢走不送」、「很識相！嘻嘻，不過這樣不好玩惹」！

(中時電子報)