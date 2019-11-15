唐有訟發文。（圖／翻攝自唐有訟微博）

37歲金馬影后李小璐和35歲男星賈乃亮7年婚姻昨(14日)畫下句點，女方2017年和饒舌歌手PG One爆出夜宿門事件，近日又流出兩人親密影片，引發外界好奇李小璐婚姻狀態。今稍早自稱為李小璐的律師好友「唐有訟」發文，強調影片是離婚後錄的，大家批評兩句可以，但「目前能夠確認的是，李小璐和PG One是不可能在一起的」，稱李小璐和PG One已經分手。

親密片流出後，近日又有網友抓包，指李小璐和PG One的照片中先後出現了一隻灰色皮卡丘布偶，質疑兩人隔空傳情。對此，唐有訟表示，站在朋友角度想為李小璐說幾句話，首先當年被偷拍夜宿門事件爆發後，他指賈乃亮當時非常生氣，李小璐也是後悔自責，朋友私下也責怪過李小璐多次，坦言女方行為不妥。

至於李小璐和PG One的親密影片，唐有訟指拍攝時間其實是離婚後，「鑑於這是雙方離婚後的行為，大家批評兩句是可以的，但是這都已經屬於個人私生活領域了」，兩人不可能還在一起，關於仍在交往的說法全屬謠言。

唐有訟更暗示，在李小璐和賈乃亮的婚姻中早出現感情問題，任何人在家和在外的形象都可能不一樣，所謂的賢妻良母、寵妻狂魔，在另一半眼中可能是另外一個樣子，「愛情就是這樣，有保鮮期，有瓶頸期」，他認為李、賈如今和平離婚是最好的結局，給對方留足了面子，但也強調私下問過李小璐，「她自己內心深處有很多委屈」。

對此，網友留言說：「你的言辭間充滿了為李小璐洗白的意味」、「一句話，出軌之前離個婚不好嗎」、「這時候朋友不是應該閉嘴嗎」、「我真的覺得他倆處理的很體面了」。

(中時電子報)