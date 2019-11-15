因應近期香港局勢嚴峻，教育部今(15)日表示，會同各大學提供各項學習銜接措施，歡迎在港台生返國申請，同學可直接洽詢教育部就學服務專線（02-77366045、77365874），以獲得即時安排，使學習不中斷。

教育部表示，台灣同學如擬申請轉學回台（就讀同一教育階段），或返台升學（升讀下一教育階段），則需另提供報名表件，由教育部核轉申請學校進行入學審查，待錄取結果確定後，再由教育部核定分發。

教育部提到，因同學可能直接向各大學詢問，或申請各項學習銜接措施，教育部已正式行文各大學，在申請課程旁聽、隨班附讀、修讀學分等學習銜接需求方面，因不涉及學位取得，教育部收到同學申請，會立即轉請各大學安排。各大學如接獲同學直接向學校提出申請，學校也會積極協助並提供修課準備及生活輔導。

至於申請下學期轉學（轉入同一教育階段）或升學（升讀下一教育階段）需求上，教育部指出，因涉及修讀學位，同學可直接聯繫教育部專線（02-77366045、77365874）洽詢，並請填妥申請表件寄送教育部。

教育部收訖文件並確認資格後，會將表件轉送其申請學校進行入學審查，學校回覆錄取結果後，由教育部核定分發入學。申請表電子檔公告於教育部高等教育司網頁之「資料下載」區，歡迎在港台生下載使用。

教育部強調，鑒於近日香港大學校園發生嚴重警民衝突，教育部業成立在港台生協助專案小組，提供協助，以及返台學生洽詢各項事宜(02-77366703、77366310）。

(旺報 )