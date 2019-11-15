為搶攻農曆春節旅遊商機，最受中部民眾矚目的「秋季台中國際旅展」，今（15）日起至11/18在世貿中心登場！台中知名飯店、連鎖餐飲集團、旅遊相關業者皆抱持年終清倉的心態，爭相釋出低價促銷案衝刺業績、吸引買氣，以「優惠再加碼、破盤搶紅包」，國內景點飯店、渡假村、遊樂園最低下殺2.5折起，開展首日吸引大批排隊人龍，預期為參展廠商挹注長紅業績。

主辦單位-台中世貿中心表示，秋季台中旅展期間現場訂購國外旅遊行程、現省5千到1萬元；國內五星級飯店住宿券最低下殺2.5折起，飯店與餐廳餐券打出超低破盤價、團購再加碼送餐券，預料將秒殺搶到爆！

由於旅展期間，台中世貿中心祭出每天上午前1,000名進場參觀民眾，即可獲得大會及參展廠商提供的精美贈品；此外，秋季旅展期間消費滿500元以上，至打卡服務台現場打卡按讚，即可領取打卡禮，同樣吸引大批民眾排隊。

台中世貿中心表示，今年秋季旅展吸引台中近30家飯店與餐飲業者參展，業者紛紛祭出最熱門的餐券搶市，最低下殺4折起，可望吸引近期準備辦尾牙、春酒的業者提前採購。

今年參展業者包括台中林酒店、亞緻、長榮桂冠、全國、金典、裕元、兆品、新天地餐飲、日光溫泉、清新溫泉、福容月眉、富信、僑園、林皇宮花園、森鐵板燒、印月餐飲、法月餐飲、真月餐飲、山鯨餐飲、水相餐飲、紅巢燒肉、麻葉餐飲、星時代、一頭牛、八豆食府、谷野、芭蕾城市、君宴百食匯、潛立方等等。。

台中秋季國際旅展今年展出吸引更多的旅行社業者爭相參展，包括長汎旅行社/長汎假期、可樂旅遊/康福旅行社、五福旅遊、吉帝旅遊、酷吉旅遊、喜鴻旅行社、行家旅行社、暢遊旅行社、金龍永盛旅行社等數十家業者參展，爭相在會場推出驚喜特惠方案，提供想要出國旅遊民眾最便宜最殺的價格，揪團旅展下訂最高現省1萬元，限定團省更多。

(工商 )