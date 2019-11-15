「平民天團」玖壹壹成立的「混血兒娛樂」音樂品牌邁入五週年，即將在22日舉辦五週年派對，今日無預警推出新歌〈Fire〉，領軍187INC、賴慈泓、BCW、草屯囝仔、臭屁嬰仔、艾文同學等7組旗下歌手獻聲，從企劃發想到錄音、拍攝MV、上架、集結歌手檔期雖繁複，春風一開始反應「蛤～感覺溝通會很複雜」，為了給粉絲驚喜，短短30天內製作完成，由洋蔥擔任總製作人、配唱，硬是把不可能變成可能，聽見成品時，開心說「比誰都還要爽！」

玖壹壹洋蔥（左起）、春風、健志。（混血兒娛樂提供）

艾文同學。（混血兒娛樂提供）

草屯囝仔阿倉（左起）、樞育。（混血兒娛樂提供）

首次共同創作音樂，玖壹壹形容「曲一完成時，大家很快寫完、錄完，健志段落是錄音當天即興加進去，開心玩音樂一切都很隨性」；臭屁嬰仔立勝說「一定會有壓力，大家互相刺激求進步，特別跟屁辰做一個對話的感覺，第一次做這樣的嘗試很新鮮」；187INC強尼顯得自在「花了10分鐘，坐在家裡陽台喝啤酒，看到歌曲傳過來 喝完也就寫完了」；參與副歌段落的草屯囝仔坦言緊張，修改好幾個版本才過關，樞育認為「混血兒沒有人想搶風頭，大家做好自己的本分，每一位的表現都恰到好處」。

臭屁嬰仔屁辰（左起）、歐吉虎、立勝。（混血兒娛樂提供）

187INC。（混血兒娛樂提供）

BCW。（混血兒娛樂提供）

賴慈泓。（混血兒娛樂提供）

臭屁嬰仔歐吉虎感謝公司栽培「是我創造生涯的灶咖，讓我放心烹飪每道作品的地方」；年紀最小艾文同學在《聲林之王》第二季表現亮眼，隨著賽事熱播備受關注，打著公司招牌出征：「希望我可以火起來，讓更多人知道我是來自ANK來自Taichung city」。賴慈泓以棒球為發想，從中職冠軍賽、世界大賽到近期中華隊12強，「跟棒球運動很像，講究的是團隊合作」。

新歌取名〈Fire〉，樞育打趣說「歌名第一個想到張惠妹，所以用妹姐的歌詞來形容我的心情『我就是愛音樂，別叫我停下來』！」拍攝MV時也是一大工程，調度7組歌手到凌晨4點才收工，回憶拍攝趣事，BCW還發生「山中迷航記」，原來當地剛好有活動封路，加上拍攝地沒路牌司機不熟路，繞了一小時山路才找到，司機還懷疑「你一個人跑來這地方幹嘛」，讓他很惱火。另外有幕草屯囝仔打麻將，導演希望有幾個眼神犀利、凶悍的人在後面耍帥，洋蔥原本躍躍欲試跑去站位，慘遭導演打槍「你不行！」讓洋蔥只好默默休息、心理很受傷。混血兒娛樂「5週年派對」11月22日在台中ALTA Nightclub開唱，

(中時 )