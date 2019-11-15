33歲的涂詠祥(左二)自稱是農業素人，念機械的他今年參加新農民計畫，決定栽種瓜果。(林欣儀攝)

原本擔任製造業主管的巫武恭，為了圓年輕時務農的夢想，毅然放棄高達400萬元年薪，去年投入農委會農業試驗所舉辦的「新農民培育計畫」，歷經3個月課堂與實務學習，現在擁有5分地溫室，一步步圓他的農夫夢，也成為「新農民培育計畫」成功案例。

拿起與夥伴們合力栽種的蔬菜、瓜果，43歲的巫武恭說，去年在網站看到「新農民培育計畫」相關課程，也深覺該為自己40歲後的生活找個方向，毅然辭去工作、投入農夫行列，家人雖有反對聲浪，但仍立定目標，3個月培訓讓他從完全不懂農事的人學會揹起藥桶、育苗。

另名33歲的涂詠祥也自稱是「農業素人」，大學讀的是機械系，工作10年後決定轉務農，他說，台灣是農業大國，希望透過當農夫尋找台灣當初的精神，自己更善用專長設置溫室相關設施，透過專業課程的培訓與實作，決定採企業化經營農場。

農業試驗所長林學詩指出，新農民將不再是單打獨鬥、獨自摸索，農試所投入此計畫3年來，透過技能與實作訓練，並結合產銷經營實務，讓農民從育苗、種植到施肥、採收、銷售等都能自己操作，盼藉此提升農業人才素質、導入智慧農業，讓台灣農業永續發展。

(中時 )