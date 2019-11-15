馬來西亞上季經濟成長4.4％ 13:102019/11/15 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞央行15日（周五）公布，該國第3季經濟較去年同期成長4.4％，增幅為1年來最低，主要受累於中美貿易戰導致出口走疲。 上季經濟擴張速度與路透調查的市場預期相符，不過遠比第2季的4.9％減速。 馬來西亞央行維持全球經濟成長目標4.3～4.8％，至於馬國政府則預測成長4.7％。 該國第3季經常帳盈餘由前一季的143億馬幣下滑至115億馬幣（約27.8億美元）。 (工商 ) #經濟 #成長 #馬來西亞 #馬來 #西亞 也許您會感興趣 推薦閱讀 新興亞洲投資債 資金青睞 04:102019/11/11 投資理財 納吉7項罪名成立 下輪審訊選擇宣誓自辯 15:372019/11/11 國際 農科院前進馬國 分享農業新科技 04:102019/11/12 產業．科技 環球心願樹第14年 為雲林及馬來西亞家扶兒童募耶誕禮 19:272019/11/12 社會 肉多多海外首店 落腳馬來西亞 04:102019/11/13 產業．科技 大馬華商組團參訪櫃買中心 表達來臺上櫃意願 18:482019/11/13 財經 證交所馬國引資 9強助陣 04:102019/11/14 證券．權證 馬來西亞華商 13日參訪櫃買中心 04:102019/11/14 證券．權證 學者觀點－如何增加中國市場 經濟運作的效率 04:092019/11/15 產業特刊 《金融股》國泰證券、台灣證交所及馬來西亞金英證券前進馬國引資 08:182019/11/15 財經 國際熱門新聞 反送中怒火延燒至英！港律政司長遭圍跌傷 - 時事 通烏門有新證？眾院議長：川普已承認行賄 - 國際 9歲天才大學快畢業 要攻電機博士 - 國際 累了嗎？專家：搭飛機不應後傾椅背 - 國際 真出人命！遭港示威者砸磚 70旬清潔工已死 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。