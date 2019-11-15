馬來西亞央行15日（周五）公布，該國第3季經濟較去年同期成長4.4％，增幅為1年來最低，主要受累於中美貿易戰導致出口走疲。

上季經濟擴張速度與路透調查的市場預期相符，不過遠比第2季的4.9％減速。

馬來西亞央行維持全球經濟成長目標4.3～4.8％，至於馬國政府則預測成長4.7％。

該國第3季經常帳盈餘由前一季的143億馬幣下滑至115億馬幣（約27.8億美元）。

(工商 )