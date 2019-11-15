國民黨總統參選人韓國瑜競選總部今召開記者會說明韓市長歷年購置高價住宅情形，並誣指蔡總統炒作土地、「國家機器」涉入韓市長豪宅風暴 ，明顯是有人餵養資料等， 蔡英文總統連任辦公室「酸」回，凡事請Google。

蔡辦指出，要了解蔡總統個人財產最新現況，只要打開監察院網頁，就可以輕易查詢得到。事實上總統早在2015年，就將所有個人財產交付信託，並檢附完整資料，同時也召開記者會公布20年來財產異動情形供各界檢視，沒有隱匿，更不存在所謂的炒作。

蔡辦說，從韓市長競選團隊提供的資料來看，短短四年，韓市長可以向銀行貸款超過9300萬買房賣房，遠非多數國民能力所及，這是否符合孫大千、許淑華兩位副執行長所說的「庶民不是貧民，也可以買房賣房」的庶民生活經驗，相信社會自有公評。

蔡辦強調、至於所謂「國家機器」的不實指控，今天記者會現場，媒體已經公開戳破所謂地政資料外洩謊言，我們也提醒韓市長以及他的團隊，「國家機器」不是迴避問題的藉口，車上出現追蹤器、擔任市長後沒有打過麻將等等事後被證實為謊言的事件，關鍵都在當事人的不誠實，而與所謂「國家機器」並無關係。提醒韓市長和團隊，永遠記得公開透明以及誠實才是最好的對策。

蔡辦表示，Google是國人普遍使用，非常便利的網路搜尋引擎，誠如張善政先生所說，數位時代，應該有「數位腦袋」。為了協助韓市長團隊解決數位落差問題，以免再有無法找到相關資料的狀況，他們可以一併提供相關資訊網路連結。

(中時 )