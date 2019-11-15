大陸火星探測器著陸避障試驗

大陸火星探測任務首次在外國駐華使館及國際組織人員、中外媒體記者面前公開亮相，於河北懷來觀摩火星探測任務著陸器懸停避障試驗。大陸首次火星探測計畫將於2020年舉行，探測器經過7個月的飛行後，將經受最關鍵的「7分鐘降落」考驗，而這次進行的懸停避障試驗就是為此進行。

據《環球時報》現場報導，地球與火星每26個月會有一次發射探測器的最佳時間窗口。而下一個時間窗口就在2020年來臨，明年被稱為國際上的「火星探測大年」，包括中國、美國、歐空局、印度和阿聯酋等多個國家和國際組織都公佈了各自的火星探測計畫。

報導說，在這次試驗在號稱亞洲最大的中國地外天體著陸綜合試驗場進行，首次火星探測任務總設計師張榮橋介紹說，火星的重力只有地球的1/3。為了模擬在火星著陸，大陸航太科研人員專門建造了一整套設施，包括塔架系統、隨動系統和地面的火星表面類比區域。最顯眼的是6個鋼結構的塔柱，通過上方的環形桁架連接成一個柱形的剛體結構。塔柱高140米，內圈直徑120米，足以滿足模擬火星降落時的空間。中間紅色平臺以36根鋼纜進行固定，垂吊著4條腿的火星探測器，進而為探測器模擬出火星的重力環境。

14日進行的試驗是模擬火星探測器在距離火星表面67米的高度上懸停，並自主尋找遍佈坑與碎石的地面安全著陸區，然後避障下降到20米的全過程。探測器經過7個月時間的飛行抵達火星後，最後的降落過程只有上述短短的7分鐘，但卻是計畫中「最困難、挑戰最大的環節」。

航太專家表示，航天器的自主避障降落過程本身風險就很大，以色列、印度今年發射的月球探測器都是在這個階段失控墜毀。而火星與地球的距離更加遙遠，最近的距離為5500萬公里，無線電信號單向傳輸都需要4分鐘時間，這意味著在關鍵的著陸過程的一切問題，只能依靠探測器自行處理，難度比月球探測器更大。而火星環境異常複雜，在火星探測歷史上，各國探測器失敗比例超過一半。

據介紹，目前火星探測器的著陸方式主要分3大類：氣囊彈跳式、反推著陸腿式、空中吊車式，而大陸這次測試的探測器採用的是第2種反推著陸腿式，其中關鍵的技術已在嫦娥3號、嫦娥4號月球著陸的過程中成熟應用。

(中時電子報)