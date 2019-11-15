秋冬空氣品質差，許多人都出現雙眼養紅、淚眼汪汪的情況，原因在於懸浮微粒誘發了過敏性結膜炎。5歲的楊小妹眼睛奇癢無比，一夜搔抓後，雙眼紅腫，嚇壞了老師及同學，經治療後終於重拾開朗的笑容。

書田診所眼科副院長廖士傑表示，暴露於空氣中的眼睛，結膜佈滿血管及淋巴循環，容易受環境過敏原刺激。一旦空氣品質差，空中污染物、懸浮微粒增加，就可能產生過敏性結膜炎，甚至波及眼角，造成角膜炎。罹患過敏性結膜炎者，多為過敏體質，或是喜歡騎機車、腳踏車代步者。

過敏性結膜炎的常見的症狀包括眼睛癢，乾澀，有水樣分泌物，分為季節型、常年型、異位性角結膜炎、春季性角結膜炎、巨乳突過敏性結膜炎。其中，最又以季節型及常年型最為常見。若出現前述症狀，且合併腫痛，濃稠分泌物，甚至畏光，就有可能併發具傳染力的感染性結膜炎。

在過敏性結膜炎的治療上，除了以抗組織胺藥劑、非類固醇類抗發炎藥劑、類固醇藥劑、免疫調節劑、血管收斂劑等藥物治療，也會建議冰敷及以人工淚液沖洗眼睛，透過稀釋過敏原，達到症狀緩解的效果。

廖士傑提醒民眾，秋冬空氣品質較差，罹患過敏性結膜炎比例逐漸增加，應保持環境乾淨，遠離過敏原，照顧好過敏體質，才能減少發作。若空氣品質不佳，應減少戶外活動，在室內使用空氣清淨機，騎車時戴上護目鏡。

(中時 )