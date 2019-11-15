「2019台中秋季旅展」今（15）日於台中世貿熱鬧登場，台中多家知名飯店業者如金典、長榮桂冠、裕元、清新溫泉、林酒店、亞緻、全國、兆品等參展，紛紛祭出低價優惠餐券搶客！其中，金典酒店不僅持續推出通用於柏麗廳、牛排館、鐵板燒等餐廳，且最低下殺5.8折的「聯合超值餐券」，還推出限時限量的「買十送十」特賣活動，讓平均單價下殺至每張約666元，可望帶動一波買氣。

金典酒店表示，旅展期間推出的聯合超值餐券，今年同樣提供一套兩張1,998元的優惠價，每張聯合餐券能通行享用柏麗廳的自助百匯、下午茶、金園中餐廳、金典鐵板燒及Lauras Steak House等餐廳；而此次旅展現場，同樣推出買3套超值餐券，加贈1張柏麗廳餐券的優惠外，並將加贈「4人同行1人免費」的優惠券，搭配超值餐券使用，平均每人779元，約下殺5.8折！

不僅如此，台中旅展期間，金典酒店還以團購優惠的概念，在現場推出每日限量50組的「買十送十」特賣活動，只要購買10套超值餐券（售價19,980元），立即加贈總價值9,990元的柏麗廳餐券10張，平均下來每人666元，搶攻公司行號犒賞員工、舉辦尾牙春酒，或是親朋好友聚會用餐使用。

此外，在秋季旅展期間，台中金典酒店也推出限時限量的龍蝦無限放題餐券以及和牛吃到飽餐券，每張優惠價1,780元，同時，旅展現場還提供「買十送一」的加碼活動。

(工商 )