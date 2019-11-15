今年特別以音樂為主題，將大立菊、造型菊等與各國名曲結合。（游念育攝）

士林官邸菊展將於22日盛大展開，這次將有2000多株的菊花將布滿展場。（游念育攝）

一年一度的士林官邸菊展將在22日盛大開幕，昨台北市政府工務局舉辦展前記者會，還特別邀請到國際知名聲樂家簡文秀獻唱，今年以「樂在菊中」為主題，營造秋季音樂與菊花共同譜出愛的交響詩；簡文秀說，億光文化基金會與北市府將於12月7日也是她的生日，在士林官邸露天音樂台舉辦「彩菊飛揚時」音樂會。

士林官邸菊花展今年以音樂為主題，將大門口布置成鋼琴的造型。（游念育攝）

工務局長林志峯表示，今年特別以音樂為主題，將大立菊、造型菊等與各國名曲結合，更舉辦音樂會讓民眾能邊賞花邊聽音樂，此外，去年的菊展吸引約60萬人潮，今年預估會比去年更多。

簡文秀說，這次士林官邸菊展將在12月7日由億光文化基金會舉辦「彩菊飛揚時」音樂會，也感謝主辦單位特別挑選在我生日這天；當天會有民歌手凃佩岑、國際知名男中音許德崇等人，且還有許多年輕的音樂人才，演出將精彩可期。

另外，公園處補充，這次還特別與商家合作舉辦抽獎活動和優惠券，最大獎為有誠飯店雙人住宿券，活動現場打卡還可送限量手機風扇或耳機收納盒，而這次的菊展嬌客「大立菊」還是特別花2年時間精心培育，今年參展的菊花約有2000多株。

林志峯說，今年與往年不同的是在例假日還會舉辦菊花講座、街頭藝人表演、音樂表演、藝文活動，以及與士林周邊商家合作推出專屬限定優惠活動，以活絡展場。

(中時 )