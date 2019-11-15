由中華民國滑輪溜冰協會與中華民國滑板協會共同舉辦的「108學年度第41屆中正盃全國溜冰錦標賽暨第3屆Street Pard巡迴錦標賽（台北站）」預定16日於台北市南港極限運動場展開。

這場賽事分為滑輪板街式賽及競速障礙賽，滑輪板街式賽的組別有社會男子組、社會女子組、高中組及國中組；社會組有樍分，為遴選明年度國家代表選手之重要賽事依據，而國高中組本次賽事符合教育部「中等以上學校運動成績優良升學輔導辦法」，具運動績優生甄試資格。競速障礙賽分為國小A組（1-3年級）與國小B組（4-6年級），透過分齡讓孩子們更有機會嶄露頭角。

中華民國滑輪溜冰協會表示，滑板已列入2020年東京奧運正式項目，中華民國滑輪溜冰協會滑輪板專門委員會這2年非常積極的推廣這項運動，也透過巡迴積分賽的方式，挖掘台灣有潛力的年輕選手積極培養，期望於未來能像滑輪溜冰一樣，代表國家在國際舞台發光發熱為國爭光。

(中時電子報)