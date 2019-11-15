新竹市「青青草原」3期工程已完工開放，多處祕境待大小朋友前來探尋。（陳育賢攝）

新竹市「青青草原」3期工程已完工開放，多處祕境待大小朋友前來探尋。（陳育賢攝）

新竹市「青青草原」近年在投入近億元經費大改造之後，已成北台灣最熱門的自然生態親子遊樂場之1，除了磨石子溜滑梯、野餐音樂節和熱氣球嘉年華，3期工程也已完工開放，全新的浪漫鞦韆、多功能攀繩、平衡木、水管通道等親子遊樂設施待大小朋友前來體驗。

市府城市行銷處表示，佔地64公頃的青青草原共有5片大草原，1、2期工程打造了超長磨石子溜滑梯、親子遊具、生態池自然景觀，同時配合熱氣球嘉年華，使青青草原成為北台灣最熱門的自然生態親子遊樂場。

而3期工程重整了兩大草原、1個生態池，並在第2草原推出12組排列成曲線型的浪漫鞦韆，其中3組特別提供幼兒用的包覆型座椅，讓小小孩也能玩。

另，第4草原打造成野地親子遊樂區，除了入口設置休憩稻草涼亭，草原區依地形變化打造了大型水管通道，讓大小朋友都能緊鄰草地爬進爬出，並有攀繩、跳樁及平衡木通道等設施，讓孩子能盡情在綠地草坪間穿梭嬉戲。

(中時 )