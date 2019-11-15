民進黨立委台中市第5選區（北屯、北區）立委參選人莊競程，將於17日在北屯區一德洋樓旁舉行蔡英文、莊競程聯合競選總部成立大會。原本同選區有意參選但未被徵召的楊宗澧支持力挺，邀更多支持者一起出席當天活動，讓莊競程能夠順利當選。

在民進黨於9月4日確定徵召交大助理教授莊競程後，原本有意參選的楊宗澧也立即釋出善意，表示願意協助莊競程競選立委，外界也對於楊宗澧能夠展現風度，給予高度的肯定。楊宗禮表示，這次來總部，除了幫忙宣傳外，也想來了解一下目前莊競程的選舉情況。

莊競程表示，目前距離選舉只剩下50多天的時間，因為他是政壇的素人，可能還有很多鄉親現在都還不認識他，現在最重要的工作，就是勤走基層，握遍每位鄉親溫暖的雙手，同時也告訴他們，未來他一定會用他的專業，替鄉親們謀取福利。

莊競程說，最近在地方基層拜訪時，真的感受到民眾的熱情，以及對他的期待。鄉親們殷殷期盼的眼神，就是他參選的最大動力，因此他非常有信心，能在這場選戰中獲勝，莊競程並邀請楊宗澧，協助掃街助選。

楊宗澧表示，他有空時一定會來幫莊競程助選，也呼籲所有年輕的朋友，一起來下架沈智慧，全力相挺莊競程。並再度呼籲大家，17日一定要來競選總部成立大會，為莊競程加油打氣。

(中時 )