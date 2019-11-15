國道3號清水服務區12月將導入餐盤回收機器人，「智能洗地機器人」率先進行測試暖身。（陳淑娥攝）

全國第一部客製化餐盤回收機器人，15日在桃園國際機場新東陽美食街隆重登場！而新東陽經營的國道3號清水服務區，也同步引進「智能洗地機器人」，測試期間吸引用路人駐足圍觀，紛紛拿起手機追著拍照，直呼地板真的很乾淨！

新東陽總經理麥升陽表示，目前除了桃機有智能餐盤回收機器人Enviro外，12月也會全面導入公司經營的國道3號關西、西湖、清水、南投服務區，讓服務區旅客除了品嘗美食外，還能透過機器人，以趣味方式推廣自助回收。

清水服務區站經理李家蓉表示，「智能洗地機器人」目前正在測試中，能有效率依照每日排程至規畫區域清掃，希望藉由智慧化新興科技應用，讓民眾到訪新東陽所經營的交通場站，都能感受到結合智能、舒適且便利的環境，提升服務品質。

張姓民眾看到「智能洗地機器人」覺得新鮮感，好奇問了這台機器是什麼，聽到它不只會掃地還會洗地及拖地，趕緊拿起手機追著拍照，直呼地板真的很乾淨又亮晶晶。

(中時 )