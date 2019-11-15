嚴重心室性心律不整目前多以藥物或是找到心室病灶並以心導管電燒去除，但其分別存在副作用及併發症的問題，台大心臟內科、影像醫學部與放射腫瘤科三科跨科合作開發立體定位放射線治療術、又稱「光子刀」，能精準計算投放的劑量與照射範圍，搭配影像導航系統，於治療前精準對位，達到殲滅病灶並減少周邊正常組織損傷的目標，台大醫院已成功完成5例病患的治療，為嚴重心室性心律不整新治療方法。

台大醫院心臟內科主任陳文鍾表示，嚴重心室心律不整是心因性猝死的主因，目前最主要的治療方式為植入去顫器(ICD)，去顫器能偵測嚴重心室心律不整的發生並給予電擊治療，然而它無法抑制嚴重心室心律不整的發生，患者若頻繁發生嚴重心室心律不整，則可能在短時間內遭到去顫器數次甚至數十次的電擊，這個狀況在醫學上稱為電風暴，必須立刻介入處理。

陳文鍾指出，目前對於嚴重心室性心律不整的治療方法主要是依靠藥物，如果藥物效果不佳或產生副作用，則以3D立體定位系統找到心室病灶並以心導管電燒方式去除，但這種侵入式的微創手術成功率僅約50～80％，且有約5～10％發生併發症的機會，主要因為心室肌肉有一定厚度，如果心室病灶位於心肌深處則電燒熱能無法穿透去除病灶，但腫瘤治療使用的高能量放射線則沒有這個限制，能輕易穿透組織破壞深處的病灶。

台大醫院放射腫瘤科醫師陳苓諭表示，「光刀子」治療流程先由心臟內科醫師透過電生理檢查確定心律不整發生所在，再由影像醫學科醫師透過心臟影像檢查找出心肌病灶，最後由放射腫瘤科醫師接手，標定治療範圍與劑量並投予放射治療，放射治療過程僅需一次約15分鐘，治療過程無任何不適，無痛無傷口且術後病人追蹤數月均無副作用，預期發生輻射晚期傷害的機率也不高。

(中時 )