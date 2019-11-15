2019 TAKINO台北國際滑輪溜冰公開賽15日至17日在大佳河濱公園迎風溜冰場盛大舉行，來自全球16個國家地區、1145位國內外滑輪溜冰高手將齊聚一堂，角逐各項目最高榮耀。今年名將高手雲集，現役歐洲冠軍包括Elton De Souza、Simon Albrecht、Jonathan Galar，以及國內的陳彥成、宋青陽、楊合貞、劉懿萱、李孟竹等頂尖選手均前來參賽，盛況空前。其中韓國更派出35名精英選手參賽，一同拚戰，盛況精彩可期。

今年第一屆擴大舉辦的TAKINO台北國際滑輪溜冰公開賽不只吸引各國好手來臺切磋交流，今年更列為2020世錦賽資格賽分站賽之一，同時也是首次有頒發獎金的正式賽會，其重要性不言可喻。

甫獲世錦賽一萬公尺計分淘汰賽金牌的陳彥成，以及世錦賽場地一萬公尺金牌楊合貞，都將在主場迎戰各國好手，展現最好的競技實力，為我國爭取最好成績。

本賽事攸關2020世錦賽的參賽積分資格，各國選手勢將卯足全力爭取積分，賽事精彩可期，體育署「MOE Sports」頻道及協會Facebook官網(@tpersf)也將提供直播服務。

(中時電子報)