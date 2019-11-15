台南市議員邱莉莉（站立黑衣者）向長輩說明協調官員申請活動中心的過程。（程炳璋攝）

社區活動中心提供高齡化社會一個重要的長輩聚集場所，原設置在開元國小旁的北區長勝里活動中心，在0206台南大地震後被評估成危樓拆除，台南市議員邱莉莉協助找到舊公賣局倉庫暫時棲身，向中央協調申請到近3000萬補助，未來將倉庫翻新，新建現代化社區活動中心兼作長照據點。

邱莉莉表示，台灣人口逐漸老化，北區沿鐵路兩旁的社區內有著嚴重高齡化問題，社區活動中心是長輩平常重要的聚會場合，未來扮演長照2.0的重要角色。

長勝里原屬勝安里、新勝里與部分長榮里合併，借用開元國小用地作為社區活動中心，在2016年台南大地震後，被評估為危樓，校方一直希望拆除改建停車場。

長勝里社區活動中心今年初決定拆除後，長勝里長吳澐晏苦惱找不到合適場地讓社區長輩棲身，邱莉莉向社會局協調，找到公賣局舊倉庫暫時使用，並協調申請前瞻計畫近3000萬補助，未來將老倉庫改建成全新的社區活動中心使用。

邱莉莉表示，北區的長照機構缺乏社區式服務單位，新的活動中心已規畫蓋2樓，一樓當作社區活動中心提供里民使用空間，2樓作為長照據點，達到「長照2.0，服務在厝邊」的目標。

(中時 )