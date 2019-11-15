費時3年、耗資 1,000 萬籌拍，紀錄片《男人與他的海》10 月底啟動後製上映集資計畫，創下 20 天內，超過 2700 人支持，集資金額突破 570 萬元，並持續成長，已成為台灣群眾集資史上，金額第三高的紀錄片電影，僅次於《十二夜 2：回到第零天》、《美力台灣 3D》集資計畫，更是今年台灣影視類型群眾集資的最高額。

導演黃嘉俊發布千字文，感謝眾多「海迷」支持，同時發願啟動國際發行宣傳，與一萬名「海洋之子」公益放映計畫的新目標，期盼將台灣海洋之美「送」入國際，以及向下扎根，讓年輕學子們及早認識大海。「這是一個奇蹟，一個美景，就像在細雨迷霧的海上拍攝，一個轉彎卻遇見美麗彩虹一樣，叫人興奮！」面對半個月完成 500 萬目標的感動與興奮，人稱「黑糖」的紀錄片導演黃嘉俊，以近 1,500 字寫下對支持者「海迷」的感謝。而在新作打破一場場艱辛挑戰之後，黃嘉俊抱以更大的夢想，立下兩項階段目標，期許這場群眾集資之路，能回饋更多予這片土地與人民。

紀錄片《男人與他的海》除了確定達標上映，下一目標為國際發行，讓這部「最美麗動人的台灣海洋電影」，有機會參加國際影展、市場展，讓幕後創作團隊與兩位主角——海洋文學作家廖鴻基、水下鯨豚攝影師金磊能出席分享，以及對於台灣電影難能可貴的國際發行宣傳，期望讓世界通過海洋議題看見台灣。而最終目標則是要將本片帶回全台各地、向下扎根。團隊規劃在北中南東及離島各區首輪戲院包場，邀約一萬名國高中學生進戲院觀賞《男人與他的海》。「希望讓大家支持的能量不只起了頭，更將有劇烈的發酵！」黃嘉俊形容，就有如撒下一萬顆海洋的種子，期待年輕學子的「海洋 DNA」及早萌芽。

紀錄片《男人與他的海》將於 2020 年 4 月與觀眾見面，片中黃嘉俊貼身記錄兩名投奔大海的父親，在汪洋遨遊、冒險創作的同時，卻又和家人關係疏離，如同多數台灣人與大海的關係，既親近又陌生。同時記錄下許多珍貴的鯨豚生態畫面，以及嚴重的海洋環境問題，期盼台灣人看見長久被忽視的海洋。

(中時 )