印度總理莫迪與中國國家主席習近平昨天在巴西的金磚國家峰會場邊會談同意新「中印貿易與經濟高層機制」應儘早開會,兩國尋找新的成長點。

巴基斯坦反對印度廢除控制下的克什米爾特殊自主地位,中國支持巴基斯坦的立場;再加上印度擔心中國商品傾銷而退出區域全面經濟夥伴協定(RCEP)簽署,導致中國與印度的關係低盪。莫迪與習近平會面時,都盡量不讓中印關係再惡化,希望雙邊關係有更多發展。

根據印度外交部的聲明,莫迪與習近平昨天在巴西首都巴西利亞的金磚國家峰會場邊會談時,兩人同意就貿易與投資維持密切對話的重要性,且雙方都支持新設立的「中印貿易與經濟高層機制」(the new High Level Mechanism on Trade and Economy)應儘早舉行會議。

由於印度對中國過去10年從印度獲得超過7500億美元的貿易順差相當不滿,今年10月在印度召開的第2次中印非正式領袖峰會上,莫迪與習近平同意設立新的貿易與經濟高層機制,並由印度財政部長希塔拉曼(Nirmala Sitharaman)和中國國務院副總理胡春華主導對話。

綜合印度媒體今天報導,習近平告訴莫迪,中國歡迎印度增加出口優質商品到中國,雙邊應擴大雙向貿易和投資規模,並在生產力、醫藥、資訊科技和基礎設施等方面創造新的成長點。

此外,印度外交部的聲明指出,莫迪和習近平重申在邊境地區維持和平與安全的重要性,且將召開另一次中印邊界問題特別代表會議。不過,雙方並沒有確認中印邊界問題特別代表會議何時舉行。

(中央社)