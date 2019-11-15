國立勤益科技大學今年將歡度創校48周年，校方特別舉辦「歡慶時光、美畫篇篇」藝文展、為校慶活動暖身，總共有19位當代名家、以油畫為媒介，交織出多彩展場，此外，新銳鐵雕藝術家趙賢也捐出價值百萬的作品「迎賓」給學校，盼讓工科學校展現藝文風。

這場「歡慶時光、美畫篇篇」藝文展即日起展出至12月21日，策展人陳向濂說，勤益科大成立於民國60年，特別邀約民國50年後出生的藝術家，以油畫為媒介，展出創作者們的成熟感與活力。

趙賢耗費2周時間創作的「迎賓」作品就擺放在勤益科大藝術中心外，他說，鋼鐵給人的感覺很生硬，特別加入紅銅，讓陰冷的鐵雕展現生命力，而這組創作就擺放在藝術中心外，作品隨風搖動的感覺，就像人的手在擺動、邀請大家入內參觀。

勤益科大校長陳文淵說，配合校慶推出「歡慶時光、美畫篇篇」藝文展，讓校慶活動更顯特別，也藉此展覽提升師生藝文交流。

(中時 )