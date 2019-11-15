文化里長楊石旭說，家犬「布魯」6秒內迅速衝進屋裡，想把男子趕走，令他感到很欣慰。（張毓翎攝）

連里長家也敢偷！嘉義縣朴子市文化里長楊石旭的住家昨天下午2點遭1名男子闖空門，男子大搖大擺騎著單車衝進里長住家，家犬「布魯」相當機靈，當下察覺有異，在一旁狂吠，想阻止男子，里長太太也隨即進屋喝止，但男子不予理會，逕自拿走3瓶飲料後揚長而去，楊石旭氣得公布監視器畫面，提醒附近住戶留意。

楊石旭表示，昨晚將監視器畫面上傳臉書，請網友幫忙指認，大約20分鐘後，有網友私下留言說，男子疑似為六腳鄉正義村的人，可能患有精神疾病，男子曾經把別人家的整箱米酒倒掉，只為了把空的塑膠瓶帶回去賣，村莊裡的居民也對男子相當頭痛。

楊石旭說，有網友指出，「有些受害民眾因不知道男子的情況，把男子打得鼻青臉腫，真的很可憐，盼里長能見諒」，因此，了解男子的處境後，他也決定不再追究，不過，還是提醒附近居民之後要多留意這名男子。

楊石旭說，家犬「布魯」7年前中風後，身體近半身不遂，獸醫建議將牠安樂死，他與太太於心不忍，特地帶「布魯」定期到嘉義市復健，這幾年「布魯」身體漸漸恢復9成，昨天下午「布魯」看到有人闖空門，6秒內迅速衝進屋裡，想把男子趕走，令他感到很欣慰。

(中時 )