中華隊投手吳昇峰去年亞運抗「韓」成功後，曾經坐台北捷運遭到男球迷「偷拍」，這次在12強賽對戰美國隊差點成了抗「美」功臣，6.2局的好投獲得球迷掌聲，這下讓他坐台北捷運可能更要小心了。

吳昇峰表示，去年亞運比賽後，他還沒有覺得自己很出名，直到入選12強賽後，真的感受到聲名大躁的感覺，不過，他在10月的亞錦賽承受很大的壓力，主要是為了業餘棒壇爭口氣，他不能表現太差。

雖然是合庫的「銀行員」，吳昇峰相當健談，可以與好友侃侃而談，絕對不會冷場，吳昇峰強調，如果不熟的人他不會太多話。個性活的超級「銀行員」也有調皮的一面，尤其愛捉弄捷運的「偷拍怪客」。

日前他在台北捷運被偷拍，而且是一名男性，就在坐在吳昇峰左邊隔一個位子，本來吳昇峰以為自己想太多，可是發現對方的手機角度怪怪的，於是他與對方玩起「一二三木頭人」的遊戲。

當他覺得對方在偷拍時，他就立即轉頭，可是對方馬上又把手機轉了方向，試了1、2次後，吳昇峰說，他突然來了假動作，很快就抓到對方了，讓偷拍客來不及轉方向，雙手忙亂中差點掉手機，然而吳昇峰看著對方笑一笑，不以為意。

今（15）日吳昇峰抗美之戰極為成功，可惜投到7局下，準備結束投球任務的前一刻遭到美國隊炮擊，比數從領先變落後，讓他遺憾退場，然而一路的好投也博得球迷的讚賞。

(中時電子報)