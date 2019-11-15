秉持著「每個動物都重要，生命不分優先順序」的救援熱情，今年才36歲的動物救星亞曼達在十年內跟救援夥伴們一起拯救超過15,000個珍貴生命。她不惜耗費巨資、飛到10,683公里外，搶救出森林大火中最危急的動物們，並徹夜不休的為狗媽媽接生。而在動物星球頻道全新一季的《動物救星亞曼達》中，將為觀眾帶來更多更暖心、更有趣難忘的救援故事。她不僅花費25萬搶救罹致命肝病的四個月大雪納瑞，更幫助900公克重迷你盲犬重覓溫暖家庭，還要到紐奧良幫助受到槍擊的害羞狗狗。

4個月大的雪納瑞－「克洛維博士」看起來聰明伶俐，被原飼主發現牠有血尿、嗜睡的狀況，甚至還把吃下去的食物全部都吐了出來。經醫師診斷後，確定克洛維患有「肝門脈分流」，這種致命的疾病常發生於年輕動物身上，嚴重時毒素因無法代謝而會進入全身致死。對於四個月大的小生命來說，麻醉跟手術都是十分危險的挑戰，手術成功率雖有80%，但術後也有50%的機會引發其他更嚴重的狀況，若不進行手術，有毒的血液將一直留在狗狗的體內，極有可能撐不過一歲。

無力照顧「克洛維博士」的原飼主選擇將牠送出，而輾轉被送到了亞曼達所經營的「熊貓掌救援中心」，這裡專門救援、照護重大傷病或有特殊需求的動物，在評估手術治療風險及成果後，董事會成員們發揮動物救援精神，一致通過高達台幣25萬元的手術經費審核，只為能守護「克洛維博士」的幸福，讓牠能健康活到 6至8歲，並幫牠重新找到一個溫暖的避風港。亞曼達的救援團隊為這位小小生命鬥士的付出實在讓觀眾直呼揪「肝」心！

救出迷你盲犬「漢堡神偷」。（動物星球頻道提供）

愛咬人的迷你盲犬「漢堡神偷」是隻黑白混種小幼犬，僅六週大的牠出生在相當危險且不良的生活環境中，僅900公克重的牠因近親繁殖的關係，患有先天性小眼畸形，因而導致雙眼全盲。活潑好動的牠因為看不見，常常用嘴巴當導航，把咬人當做是在玩耍。因此，亞曼達耗費幾個月的時間進行盲犬的生活行為訓練，利用「聲音召回」的方式訓練，解決牠愛咬人的問題，同時也希望能幫活潑的「漢堡神偷」找到有養育盲犬經驗的家庭，亞曼達表示，「每隻狗都應該擁有幸福的家庭，盲犬也不例外。儘管牠們看不見，不代表牠們無法感受到愛並付出愛。」

《動物救星亞曼達》系列節目獲得2019年人道協會頒發的「2019傑出紀實節目創世紀獎」的肯定，亞曼達表示：「全新一季的節目將超越我們以往各種救援方式。如果我們可以教下一代如何好好照顧動物，降低寵物過多、疏忽和虐待的問題，那麼我的工作就完成了。」《動物救星亞曼達》第2季於11/10日起每週日晚間9點播出，將帶領觀眾一同看見生命的奇蹟，體驗最溫馨的感動。

(中時 )