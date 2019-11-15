香港中文大學示威者佔據校園與警方對峙

香港反送中抗議本周焦點集中在以中文大學為主的幾個大學校園內，多所大學目前被身著黑衣的蒙面示威者占據，校方因而被迫停課。香港中文大學學生會方面表示，目前占據中文大學的示威者，一半是學生，另一半是外來人。

《中央社》指出，中大學生會會長蘇浚鋒15日在香港商業電台受訪時，作了以上表示。他說，目前校內的示威活動沒有「大台」，即沒有主導者或團體，學生會只擔當支援或中間人的角色，在法律或物資上提供支援。

本地大學生自週一起發動罷工、罷課和罷市，掀起新一輪反送中抗議活動。其後，一些學生占據大學，並封堵附近道路，令中大附近的吐露港公路日來未能通車，而理工大學附近的紅磡海底隧道也遭學生堵住。

此外，中大示威者也不斷破壞鐵路，令東鐵癱瘓，嚴重影響市民上班上課。

當前，中大、理大、城市大學和浸會大學已完全被黑衣蒙面人占據。他們堵塞學校所有通道，在路口設檢查站，以及使用學校的設備等。

對於多所大學「淪陷」，《星島日報》發表社論指出，不少大學校園陷入失控狀態，成為暴力堵塞幹道的陣地和警方口中的「兵工廠」。

社論表示，部分校園甚至遭蒙面黑衣人「接管」，莫說校方無力制止違法暴力，連學生會都已沒法控制局面，如果情況維持下去，校園與周圍道路將愈來愈高危，後果堪虞。

社論呼籲校方和當局必須急謀對策，果斷行動，否則後果不堪設想。

(中時電子報)