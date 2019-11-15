王姓Uber eats司機送餐返家撞傷人，法官認定業務過失判2月。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

王姓Uber eats司機送餐返家撞傷人，法官認定業務過失判2月。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

王姓Uber eats美食外送員去年10月底送餐時，貿然自右側超車，和右轉的李姓騎士發生擦撞，導致她大腿骨折、十字韌帶斷裂，王辯稱只是兼差送餐、且是在返家路上，但桃園地院法官認定送餐是反覆執行事務、車上也綁著送餐箱，依業務過失傷害罪判刑2個月，全案可上訴。

王姓男子兼差從事美食外送工作，去年10月31日晚間近8點，王男騎機車行經桃園區中正路時，和李姓騎士發生擦撞，李女當場人車倒地，緊急送醫發現左腿擦挫傷、左膝前十字韌帶斷裂、內側韌帶也拉傷。

被依業務過失傷害送辦的王男否認犯行，強調自己只是兼差，且是下班回家路上，不算業務過失傷害，他也堅稱有保持安全距離，還再三確認車前狀況，指控李女沒有打方向燈就貿然右轉才是肇事主因。

法官調閱監視器發現王男本來騎在李女後面，卻從右側超車，超車時車距很近，李女右偏就出車禍，事故鑑定委員會也認為是王男未從左側超車、且保持半公尺以上超車距離而釀禍，雖然肇事次因是李女右轉未打方向燈、未禮讓直行車先行，但過失輕重僅牽涉民事損害賠償。

法官也指出，業務是指個人繼續反覆執行的事務，王男駕駛機車代客反覆送餐，車上又裝著「Uber eats」字樣的送餐箱，認定就是業務行為，不因送餐途中或送完餐返途而有不同，王否認犯行，至今未達成和解，李女也認為王態度惡劣請求從重量刑，桃園地院依業務過失傷害判刑2月，易科罰金以1千元折算1日。

(中時 )