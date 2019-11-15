民進黨不分區名單昨天在蔡英文總統出面「喬」之後拍板；前總統陳水扁今表示，這次提名複雜精采，不啻是民進黨利益分配較勁寫照。

值得注意的是，過去一年來，蔡總統為了連任成功的「變與不變」，像極美國林肯當選總統後，大膽啟用黨內競爭對手，組成為後人稱頌的「政敵團隊」（team of rivals)。或許這是蔡總統展現領導力的自信表現！

陳水扁今在群組回應媒體針對民進黨昨天不分區名單攻防提問表示，那是集選舉提名大成的一份不分區名單。有派系的整合，有政敵的合作，有小黨的收編，更有接班的角力。回想2004年的提名，顯然單純多了。

扁指出，可以想像各方勢力不一定完全滿意最後的結果。但內行看門道，外行看熱鬧。整個提名過程的驚濤駭浪，幾次頻臨破局的冒汗緊張，最後還要進入府邸勞煩蔡總統花5個小時才擺平。

他認為，黨內輩份不高的卓羅體制終於提出不分區立委名單，沒有功勞也有苦勞，已經非常不容易了！

(中時 )