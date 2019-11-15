車輛自動駕駛系統再傳失效惹禍！一名林姓男子15日中午駕駛瑞典富豪轎車行經國3北上後龍路段時，因啟用半自動駕駛，結果在北上132．5公里處，追撞前方高速公路工程車，引爆安全氣囊，林某胸部遭安全帶勒傷，再被氣囊撞傷，經苗栗縣消防局後龍分隊派出救護車趕往救援，將林某送苗栗市大千醫院救治，確實肇事原因正由國道警察7大隊調查中。

47歲的林姓男駕駛，是在昨日中午駕駛進口富豪轎車由國3北上車道行駛，啟動半自動駕駛系統，在行經後龍路段132．5公里處，追撞前方高速公路工程車，自駕系統並未即時反應作動煞停，當場引爆安全氣囊，林某先被安全帶勒傷，再被爆出氣囊撞傷胸部，車子停下後，林某自行由路肩旁樓梯走到下方台一線旁涵洞待救。

苗栗縣消防局第2大隊後龍分隊據報立即派遣救護人車趕往現場，找到林某後將他送往苗栗市大千醫院救治，確實肇事原因正由國道警察第7大隊調查中。

(中時 )