破紀錄！倫敦飛雪梨19小時看2次日出 14:052019/11/15 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 澳洲航空787-9夢幻客機15從倫敦飛抵雪梨的畫面。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 澳航倫敦直飛雪梨19小時破紀錄 澳洲航空（Qantas airlines）15日進行了令人大開眼界的試飛，靠100公噸的噴射燃料，以19小時飛越17,800公里，在短短不到24小時內，分別在兩地看了兩次日出。 據CNN新聞網報導，澳航周五載了約50人，一口氣從倫敦飛到雪梨，完成一次性的試飛，在這過程中一次締造了兩個世界紀錄。 (中時電子報) #澳洲航空 #倫敦 #雪梨 #破紀錄 #波音 也許您會感興趣 推薦閱讀 雙11破紀錄關鍵在下沉市場 04:102019/11/11 話題觀察 倫敦8月離岸人民幣成交占比較5月下降 11:172019/11/12 財經 還沒正式入冬 美國東岸未來一週恐見破紀錄低溫 16:432019/11/12 國際 論文門有人挺英後刪文？林環牆點名他心虛 16:222019/11/13 政治 大台北都更案今年將破紀錄 推案量上看1,300億 11:142019/11/14 財經 國際熱門新聞 反送中怒火延燒至英！港律政司長遭圍跌傷 - 時事 通烏門有新證？眾院議長：川普已承認行賄 - 國際 9歲天才大學快畢業 要攻電機博士 - 國際 累了嗎？專家：搭飛機不應後傾椅背 - 國際 真出人命！遭港示威者砸磚 70旬清潔工已死 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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