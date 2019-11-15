澳航倫敦直飛雪梨19小時破紀錄

澳洲航空（Qantas airlines）15日進行了令人大開眼界的試飛，靠100公噸的噴射燃料，以19小時飛越17,800公里，在短短不到24小時內，分別在兩地看了兩次日出。

據CNN新聞網報導，澳航周五載了約50人，一口氣從倫敦飛到雪梨，完成一次性的試飛，在這過程中一次締造了兩個世界紀錄。

(中時電子報)