國民黨預計今天下午召開臨時中常會，討論被千夫所指的不分區爭議名單，而對於黨主席吳敦義13日在中常會通過「吳斯懷」版本名單，更被罵翻。不少藍營基層和支持者對此怒不可遏，紛紛到吳敦義臉書留言，截至今中午為止，留言數破兩千則。

許多藍營支持者紛紛到吳敦義臉書留表示，「不分區名單讓支持者失望了，請吳主席傾聽民意，調整名單。」、「不分區立委第八名和第十名有差別嗎？死愛權利的白敦義」、「一位黨主席的私心毀了整個黨，可悲」、「希望能貫徹孫總理的意志」、「邱毅在對岸主張武統台灣，主席不用解釋一下嗎？」、「吳主席，不分區名單已經被罵爆了，這樣子下去的話，立委席次會掉得很慘」、「吳主席，你認為不分區名單好看嗎」。

「傾聽民意吧，這樣的不分區名單 國父看了不知作何感想」、「請問國民黨要把新住民的票送給民進黨嗎？」、「以私害公，一片罵聲，懸崖勒馬，時猶未晚！」、「林麗蟬呢？林麗蟬呢？」、「這樣不分區名單，讓人很難投下去」。

(中時電子報)