國民黨不分區立委名單13日公布引發負評、黨內同志不滿，國民黨決議15日下午臨時加開中常會，傳出吳將退居安全名單邊緣14名，另一種可能就是直接踢出不分區名單。

民進黨不分區立委名單也是派系角力不斷，蔡英文總統強壓蘇系，傳行政院長蘇貞昌不滿，

每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。

(中時電子報)