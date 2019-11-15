大政治大爆卦-無色覺醒》不分區之亂 藍綠把民意置於何處？ 14:072019/11/15 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨不分區立委名單13日公布引發負評、黨內同志不滿，國民黨決議15日下午臨時加開中常會，傳出吳將退居安全名單邊緣14名，另一種可能就是直接踢出不分區名單。 民進黨不分區立委名單也是派系角力不斷，蔡英文總統強壓蘇系，傳行政院長蘇貞昌不滿， 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #不分區 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 《短評》是國民黨的不分區還是吳敦義的不分區？ 00:382019/11/13 政治 國民黨不分區這位引公憤 網：2成票飛了 08:142019/11/13 政治 民進黨不分區喬不定 多人安全名單進進出出 14:062019/11/13 政治 民進黨不分區喬不定 中執會宣布休息明天繼續 16:062019/11/13 政治 吳敦義抱支持者痛哭 宅神怒飆1個字 16:062019/11/13 政治 陳水扁列不分區立委 中監： 由選務單位認定 18:052019/11/13 政治 一邊一國推扁當不分區 扁回應了 19:062019/11/13 政治 謝龍介成祭品？徐巧芯坦言：他不太安全 10:402019/11/14 政治 民進黨不分區出爐 游錫堃可望爭取立院龍頭 22:462019/11/14 政治 關鍵人現身？藍不分區網喊：該問過他 08:082019/11/15 政治 政治熱門新聞 不斷更新》最新國民黨不分區名單曝光 謝龍介越排越後面 - 政治 開戰了！副主席郝龍斌要求 吳敦義退出不分區名單 - 政治 藍不分區大風吹！夫人閨蜜換高盛副總裁 - 政治 不只要不分區而是要「以吳換瑜」？游淑慧又驚又怒 - 政治 最新民調出爐 韓國瑜支持度網友震驚！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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