國際油價15日（周五）走揚，一方面因市場人士看好產油國明年將繼續減產，另一方面則因中美貿易談判即將順利落幕的樂觀氣氛帶動。

石油輸出國家組織（OPEC）對明年的石油需求的看法，令市場人士預料，該產油組織與盟友下月在維也納開會時，將繼續支持減產政策。

另外，白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）周四表示，中美貿易談判「愈來愈接近」達成協議，這使得貿易戰可望告終，也為油市帶來支撐。

布蘭特原油期價揚升0.28美元或0.5％，報每桶62.56美元。周四該期價下挫0.09美元。

西德州中級原油期價上揚0.28美元或0.5％，報每桶57.05美元。周四該期價下挫0.6％。

OPEC周四預期，2020年石油需求將會下滑。許多分析師認為，這也意味OPEC以及俄羅斯等產油國合稱的OPEC+將會維持產量限制，以避免供應過剩。

(工商 )