蕭亞軒（Elva）今（15日）在社群網站po照宣告回歸，1999年11月17日是她首張專輯發行日，天后選在20週年前夕公布好消息，備具歷史性意義，也讓全球樂迷歡天喜地，期待偶像新作！蕭亞軒表示新專輯10首歌母帶已mixing 完成，專輯名稱定為《Naked Truth》，這張延遲了近三年的專輯，其實早在兩年多前已錄完，但因她身心狀態導致延後發片，如今她調整狀態，選在出道滿20週年之際推出新作品，除了送給粉絲，也是給自己的一個大禮！

蕭亞軒2017年傳出發片消息，一直處於「只聞樓梯響」的狀態，期間又被爆生病消息，且她的社群媒體一直處於停擺；如今終於回歸，她透露第一個「心」的真相，《Naked Truth》為何推遲兩年多無法發片，是因為了新專輯她美國台灣來回飛，積勞成疾，常常嘔吐導致聲帶受損，生理狀態非常不穩定，甚至焦慮、想哭、失眠、終累積成憂鬱症，所幸男友Justin黃皓一直陪在身旁支持，化為她最堅強的後盾！

蕭亞軒即將推出睽違三年新專輯。（翻攝蕭亞軒IG）

(中時 )