公開演出前突然被告知禁唱舊歌，這不只發生在最近的華語樂壇，也在西洋樂壇上。原本在本月底全美音樂獎(American Music Awards)上領取「近十年最佳藝人(Artist of the Decade Award)」獎項的流行天后泰勒絲（Taylor Swift），預計要在頒獎典禮當天演出近十年的熱門單曲串燒，然而泰勒絲卻突然接到知名經紀人史庫特布朗（Scooter Braun）及前唱片公司老闆Scott Brochetta的通知，在她明年11月重錄這些專輯的新版本之前，禁止公開演出這些舊專輯曲目，除非泰勒絲同意立即停止重新錄製舊專輯的計劃，並且停止繼續公開談論Scott Brochetta以及史庫特布朗。

泰勒絲與知名經紀人Scooter Braun及前東家大機器唱片Scott Borchetta的風波，源自於泰勒絲不滿過去6張專輯版權隨著大機器唱片轉賣給Scooter Braun，先前在個人社群平台公開批評前東家易主並私自將其版權轉賣。為了拿回創作版權，泰勒絲日前決定重新錄製舊作。讓經紀人Scooter Braun及前唱片公司老闆Scott Brochetta決定在全美音樂獎頒獎前阻撓泰勒絲演出，試圖要影響泰勒絲重新錄製舊專輯的計劃。對此泰勒絲也在今日針對此事發了公開聲明。

全文如下：

各位，最近全美音樂獎宣布將在今年的頒獎典禮上頒贈「近十年最佳藝人」的獎項給我，我也計畫在當天表演我過去十年來的組曲演出。然而現在Scooter Braun和Scott Borchetta表示在我明年重新錄製完舊歌之前，我將禁止公開演出這些作品。此外，這並不是我原先計畫想要告訴你們這個消息的方式，Netflix已經製作了一部關於我過去幾年生活的紀錄片，Scooter Braun和Scott Borchetta已經拒絕他們在這部片中使用我以前的音樂或演出畫面，即使影片中沒有提到他們或者是大機器唱片。

Scott Borchetta告訴我的團隊，只要我做幾件事他們就允許我使用我的音樂： 如果我同意明年不重新錄製我先前的作品 (在法律上我是允許這樣做的，而且我很期待這麼做)，還告訴我的團隊說我必須停止談論他和Scooter Braun。

我個人強烈覺得要馬上分享現在發生在我身上的這些事情，因為這可能會提高這整個事件的關注度，並有可能幫助其他藝人避免遭遇到類似的狀況。我收到的訊息其實非常清楚。基本上就是，做個好女孩然後閉上嘴，否則你將受到懲罰。

這根本就是錯誤的！這些人根本就沒有創作那些歌曲，他們並沒有幫助我建立我和歌迷之間的關係。所以，這就是我想尋求你們幫助的地方。

拜託讓Scooter Braun和Scott Borchetta知道你們對這件事情的感受。Scooter Braun還負責經紀了很多我真正在乎且相信的歌手及作品。請讓他們一起幫助這件事—我希望他們或許能對那位不停施加壓力在一個只想演出自己創作音樂的人，至少可以說點什麼吧。我尤其想向The Carlyle Group尋求幫助，因為是你們出價把我的音樂賣給了這兩個男人。

我只想能夠演出屬於我自己的音樂，僅此而已。我嘗試透過我的團隊私下解決，但終究無法解決任何問題。而從現在一直到2020年11月之前，我在全美音樂獎的演出以及Netflix紀錄片，還有其他我計劃參與的演出活動，目前全都是未知數。

我愛你們，我認為你們應該知道到底發生了甚麼事

泰勒絲

(中時 )