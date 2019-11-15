台中市議員楊典忠抨擊，市府為iBike設立傷害險投保效率不彰。（盧金足攝）

市議員楊典忠說，市政府編列經費千萬元預算，提供市民免費騎iBike30分鐘、免費幫民眾投保，結果投保率8％、申請理賠只有1件，是市民眾不需要iBike傷害險嗎？（盧金足攝）

台中市交通局長葉昭甫表示，公共自行車傷害險投保率，由於投保傷害險需提供被保險人個資，許多市民會顧慮隱私等問題，交通局加強宣傳，提醒民眾免費加保。（盧金足攝）

市議員楊典忠關切iBike倍增計畫及傷害險投保率等議題。（盧金足攝）

台中市從今年7月開始為市民騎iBike設立傷害險投保，但以iBike註冊卡數為132萬5769張，今年到10月份iBike的租賃次數是87萬1679次，但iBike傷害險投保僅6萬3648人次，宣傳不夠，市民不知要主動上網登錄，依7至9月總騎乘人次計算，投保比例只有8％，交通事故年逾百件，理賠只有1件。交通局表示，投保傷害險需提供被保險人個資，市民顧慮隱私等問題，會透過各種管道宣傳提醒民眾免費加保。

市議員楊典忠關切iBike倍增計畫及傷害險投保率等議題，楊典忠表示，綠能環保意識已經是現代化都市發展潮流，公共自行車是台灣各縣市不可或缺的公共綠能交通工具，但是兩項統計數據都顯示自行車交通安全與保險權益非常重要。

楊典忠舉出台中市警局自行車交通事故統計，近3年多來A1類自行車交通事故發生10件，其中今年1到6月發生案件5件，是前3年2016~2018年案件數總和，另外交通局統計iBike交通事故與自摔案件數年年增加，從103年個位數，2018年增加到153件，台中市公共自行車傷害保險有其必要性。

台中市7月1日實施至今，iBike傷害險投保率僅8％，申請理賠案件只有1件，與其他縣市比較台北市19％、新北市18％、桃園市15％，實在差太多了，對於市府只要求廠商在iBike網頁上宣傳，楊典忠認為9成使用iBike人次沒有投保傷害險，萬一發生交通事故恐無法獲得傷害理賠，他要求市府應該加強有效宣傳，也要加強交通安全的宣導，減少自行車交通事故發生。

交通局長葉昭甫表示，關於公共自行車傷害險投保率，由於投保傷害險需提供被保險人個資，許多市民會顧慮隱私等問題，交通局會持續透過各種管道，包含新聞宣導、網站、臉書等社群等，提醒民眾免費加保。

葉昭甫表示，保障騎士權益，台中市政府交通局去年11月1日起為公共自行車(iBike)使用者投保公共自行車第3責任險，並於今年7月1日起提供公共自行車傷害險，民眾於微笑單車公司官網及各租賃站多媒體自動化服務機(Kiosk)登錄微笑單車會員身分證字號、生日及手機號碼等即可投保，手續簡單有保障。

交通局說明，第3責任險保障民眾在公共自行車取車後至成功歸還前，如因使用自行車發生意外事故致第3人遭受體傷或死亡，並須負賠償責任時，保險公司會在保險金額範圍內給付賠償金，每人最高新台幣200萬元；而公共自行車傷害險，保障若騎乘iBike受傷致死亡、失能者，最高可獲100萬元理賠金，如受傷住院，每日也有1000元醫療保障。

(中時 )