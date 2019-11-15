日本東京JR山手線為啟用新站必須同時移動3條軌道，相關工程將於今天收班後進行，造成明天首班車到下午4時停駛約1/3區間，讓以環狀線聞名的山手線，罕見暫時變成C型線。

日本放送協會（NHK）報導，山手線為因應新車站「高輪Gateway」（直譯高輪入口車站）預計明年春天啟用，將進行軌道轉換工程，從明天首班車起暫停行駛大崎車站經過東京車站到上野車站區間，預估日本時間明天下午4時後恢復正常行駛，可能影響約56萬人。

高輪Gateway車站位於品川車站到田町車站間，這次停駛區間包括大崎車站、品川車站、田町車站、濱松町車站、新橋車站、有樂町車站、東京車站、神田車站、秋葉原車站、御徒町車站及上野車站，占目前總共29站（明年春天增至30站）的約1/3。

受影響路線除了山手線，JR京濱東北線的品川車站到田町車站區間也會停駛，預計要到17日首班車才會恢復正常。這段時間赴日本東京地區旅遊的民眾，可預先安排16日替代路線。

JR東日本公司表示，由於這次工程規模大且相當複雜，不得不採取停駛措施，希望搭車民眾可先上官網等確認列車行駛狀況。

這次軌道轉換工程包括山手線的內回線（逆時針）、外回線（順時針）及京濱東北線共3條路線。這3條路線平常載運旅客數相當多，這次是首度在首都圈進行同時移動3條軌道的大規模工程。

至於為何同時移動3條軌道，因為高輪Gateway車站前後站是品川車站及田町車站，品川車站的月台是用山手線與京濱東北線的路線來區分，但田町站的月台是以山手線與京濱東北線行進方向來區分，在這樣的月台配置下要把前後站軌道連接高輪Gateway車站，無法一次移動一條軌道，必須同時移動3條軌道。

山手線未受影響的大崎車站經由池袋車站到上野車站區間，明天班次將減為平時7成折返行駛。

(中央社)