卓偉朋友圈發文。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

卓偉被同業詢問。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

卓偉團隊否認敲詐李小璐。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

女星李小璐昨(14日)和賈乃亮正式宣布離婚，結束7年婚姻，李小璐稍早發文，暗指曾被狗仔以這些偷拍影音勒索，外界狂猜是否跟「大陸第一狗仔」卓偉有關，有媒體去求證卓偉，他在朋友圈曬出自己與團隊回應對話截圖，否認敲詐李小璐，但也爆料：「她被人騙了1200萬（人民幣，約5220萬台幣），我一分錢沒要」。

李小璐和PG One於2017年底爆出夜宿門風波，事情拖了快兩年，昨李小璐和賈乃亮終於承認離婚，女方今發長文吐心聲，指照片流出前曾被狗仔打來問：「我們拍到了你的東西，你看怎麼辦？！」透露曾遭恐嚇。

對此，卓偉在朋友圈發文，澄清不少同行看了李小璐發文跑來問他，他本來不想添亂，但必須澄清：「本人及其之前團隊隊員從未給李小璐女士打過電話，那種話我們說不出口」，自己最後一次打給李小璐是早在2001年還在跑電影線時。

其二，卓偉強調自己和團隊從沒收過李小璐的錢，並曬出被同業詢問截圖，他回應：「咱沒要她一分錢」，另有疑似卓偉團隊成員說：「她被人騙了1200萬，我一分沒要」、「其實不僅我們沒給她打電話，反而是她滿世界託人找我、求我們」，撇清敲詐李小璐。

(中時電子報)