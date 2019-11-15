網友留言。（摘自批踢踢網頁）

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國民黨總統參選人韓國瑜日前提出在「人民同意、安全無憂」兩個前提下，一定重啟核四，此議題一出，讓新北市長侯友宜昨（21）日趕緊出面，重申核四重啟是假議題，狠打臉韓國瑜。而網友也表示，現在國民黨選情已經很危險了，韓再提核四議題，一堆新北戰區都要被韓玩殘了！尤其是國民黨立委參選人洪孟楷、柯志恩、林金結和邱烽堯都有可能GG了！

韓國瑜日前與前總統馬英九再度針對能源政策作討論，再度提出在「人民同意、安全無憂」兩個前提下，一定重啟核四。對此，侯友宜表示，「對侯友宜來說，現在是新北市長，我從以前到現在態度從不變，台灣最重要，不能缺電，台灣不可以缺電，但沒有核安，絕對沒有核電」！

侯更強調，「40年了，我們的核廢料，政府有能力處理嗎？核廢料到底要放哪裡」？侯誠懇呼籲，「中央的能源要想清楚，不要兩黨在那邊對來對去，「兩黨都處理過核電，包含核四，那兩黨惡鬥底下，國家還蠻悲哀的」。

對於韓國瑜要再度重啟核四議題，網友tagso於批踢踢發文表示，「這個洪孟凱超怒，這個核四議題要打，也不看一下那邊已經快完蛋了！一堆新北戰區都被韓導玩殘了！新北1、新北7，我看就沒指望了！新北10，應該會民進黨拿去！那個江永昌也會拿走，新北是戰區，韓導是想要在這邊丟掉多少席立委呀」

據《新頭殼》報導，民進黨內部評估，新北第1、新北第3、和新北12評估為艱困選區，新北第6、新北第7、新北第8則是微幅領先，屬於「加強熱戰區」，其餘選區則是選情穩定。但tagso直言，新北第1、第7、第８和第10選區示此次藍綠激戰選區，不到最後一刻，不知鹿死誰手！

其中，更有網友表示，新北市長侯友宜原本要強拉5、6、7選區的起來，結果發現有點拉不太動，差距還在拉大，所以就集中火力拉柯志恩了，聽說柯志恩和羅致政已經4%以內，很激烈！

新北1是民進黨現任立委呂孫綾對上洪孟楷；新北7則為民進黨現任立委羅致政對上國民黨立委參選人柯志恩；新北10本屬藍軍地盤，此次為民進黨現任立委吳琪銘對上國民黨提名市議員林金結，但因為隸屬郭家軍的區域立委參選人李縉穎攪局，使得新北10戰況更加混亂；新北8為現任民進黨立委江永昌對上國民黨新北挺韓市議員邱烽堯。

(中時電子報)