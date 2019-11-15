台南農改場復育的苞舌蘭台南3、4號品種，花型大、花期長，栽種管理容易。（劉秀芬攝）

台南農改場雲林分場助理研究員陳俊仁表示，苞舌蘭台南3、4號品種適合於當景觀美化植栽。（劉秀芬攝）

蘭嶼原生的紫苞舌蘭因人為過度開發及自然災害影響，面臨消失危機，台南區農業改良場復育16年，去年8月於新化林場試種花朵及植株較大的台南3、4號品種，今年4月起開始盛開，花期長達半年以上，由於栽種管理簡易，可作為盆栽，也可直接種在地上，也非常適合當園藝景觀花卉。

台南農改場15日在新化林場辦理「苞舌蘭原生地復育及庭園利用觀摩會」，吸引近40名對苞舌蘭栽種有興趣的農民、農民團體及相關業者參與，對新化林場一大片盛開的苞舌蘭讚譽有加。

台南農改場雲林分場助理研究員陳俊仁表示，苞舌蘭又稱紫蘭，原產在中南半島及南太平洋諸島，其中在台灣蘭嶼和綠島也有原生種，蘭嶼原生的紫苞舌蘭已被列為台灣極危物種。

農改場自2003年開始收集、栽培苞舌蘭，並進行苞舌蘭的雜交育種、栽培及推廣工作，已育出花序集中、植株較小型的台南1號、2號苞舌蘭品種，適合盆缽及花壇種植。

陳俊仁表示，新品種花朵約原生種3倍大，顏色有白、粉、紫紅、橘、黃等10多種。去年8月於新化林場試種的苞舌蘭台南3號、4號，為花朵及植株較大的品種，更適合於景觀綠美化種植，而且這批苞舌蘭若能度過冬天，代表幾乎一整年都能有花。

台南農改場場長鄭榮瑞表示，台灣夏天氣候炎熱，耐熱的草花種類不多，由於苞舌蘭容易栽培且花期長，希望能推廣到各遊樂區、機關、公園以及庭院種植，成為台灣各地常見的景觀花卉，對苞舌蘭新品種有興趣的業者可透過非專屬授權的方式技轉取得。

新化林場試種苞舌蘭新品種台南3號、台南4號 花期可長達半年。

(中時 )