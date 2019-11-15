國旅秋冬遊補助自9月1日至12月31日，台中市府觀旅局最新統計顯示，已累計超過9萬多間住宿房間申請補助。（盧金足攝）

建議民眾可利用國旅秋冬自由行補助專案優惠於週一至週五來台中住宿，規劃2至3天的遊程，避開假日尖峰時段慢活悠遊欣賞萬紫千紅花海，來台中逛花海、吃美食。（台中市觀旅局提供／盧金足台中傳真）

國旅秋冬遊補助自9月1日至12月31日，台中市府觀旅局最新統計顯示，已累計超過9萬多間住宿房間申請補助，平均每日逾1400房間申請，依據交通部觀光局國旅住宿旅客調查每人平均消費4911元與每房2人估算，創造近10億元觀光產值，預計20日就會用完交通部觀光局所核撥第1、2期的10萬間住宿房間額度。

觀旅局長林筱淇指出，秋冬之際台中氣候涼爽，國人利用秋冬遊自由行補助來台中觀光旅遊正是時候，已再向交通部觀光局申請第3期補助額度，讓來到台中觀光旅遊的自由行旅客，都能申請到國旅秋冬遊住宿優惠補助。

林筱淇說，年全台規模最大的花海盛典就在台中，台中國際花毯節與新社花海、中台灣農業博覽會於本月9日起在新社種苗繁殖場三合一登場，展期至12月1日止，開幕第一個假日吸引如織的遊客，建議民眾可利用國旅秋冬自由行補助專案優惠於週一至週五來台中住宿，規劃2至3天的遊程，避開假日尖峰時段慢活悠遊欣賞萬紫千紅花海，來台中逛花海、吃美食。

觀旅局表示，今年台中國際花毯節活動榮獲法國聖修伯里協會正式授權，以「愛與希望─小王子的星球之旅」為主題，全球首創運用花卉藝術方式精彩呈現，展區佔地1.8公頃，使用近25萬株花草，10款花種打造立體花卉藝術裝置、200米玫瑰圖騰，以及由千朵新鮮玫瑰佈置的花艷廊道。此外，新社花海邁入第14年，大面積的繽紛花海展現主題花卉、可食地景及種苗場的研發成果，與台中國際花毯節、中台灣農業博覽會合體舉辦，活動相當有可看性，呼籲遊客轉乘免費接駁車前往展區。

台中市民宿協會於新社花毯節賞花期間(11月9日至12月1日)集結30家民宿，推出2820賞花住宿優惠方案，賞完花海，還有採果、午茶、手作體驗、自行車低碳旅遊等豐富的遊程延續賞花樂趣。

觀旅局指出，配合國旅秋冬遊補助，遊客在台中國際花毯節活動會場服務台，出示11月份入住台中市旅宿業的發票或收據等證明文件，即可獲贈精美限量小王子紀念品，此外，自由行遊客入住台中市秋冬遊活動的旅宿業，於明年2月將有機會抽中華信航空國際線機票、立榮航空國內線機票，台中福容飯店、清新溫泉飯店、日光溫泉會館、永豐棧酒店、金典酒店、中南海酒店、東勢林場等旅館免費住宿券。

(中時 )