國民黨不分區名單出爐後，掀起黨內茶壺風暴，挺吳派號召支持者簽力挺吳敦義列不分區安全名單連署書，反吳人士則醞釀在明天中全會上投不同意票讓吳「難看」，外傳吳目前要不退居不分區第14名，抑或直接踢出不分區名單，黨副主席郝龍斌今天受訪鄭重建議「吳敦義應該退出不分區」。

國民黨不分區名單歷經三次變動才正式拍板，不料，黨內反彈聲浪四起，有人質疑缺乏勞工、新住民、青年代表，也有人對於靠裙帶關係入列的人，因不清楚對黨貢獻為何，掀起討論，而挺吳派與反吳人士彼此較勁也浮上檯面。

傳出黨主席吳敦義曾力拱副主席郝龍斌競逐不分區立委，但最終郝沒被列入，還要在提名審核委員會中替吳「背書」，郝龍斌今天下午在中常會前受訪開炮，自從國民黨不分區名單公布後，社會引起海嘯般反彈，面對排山倒海的反對民意，他鄭重建議「吳敦義應該退出不分區」。

郝龍斌說，反之，吳敦義應全心全意輔選總統與立委候選人，這才是現在解決問題的根本之道，這也是當前主席最重要職責，至於不分區名單的成員，需考慮的因素為有無戰力，以及是否對國民黨形象加分。

媒體追問，假使今天中常會上吳敦義仍執意自列不分區，郝龍斌並未多做回應，快速進入中山廳。

國民黨副主席郝龍斌要求吳敦義退出不分區

(中時 )