竟然有人可以隱瞞自己失明的事實長達38年，最驚人的是連跟她朝夕相處的家人對這件事也絲毫不知情。直到四年前她在「聽音辨人」時認錯人這起事件才露了餡。女子表示，因為擔心別人認為她是殘疾人士，才一直隱瞞著。

據《太陽報》報導，英國的38歲單親母親庫柏(Zena Cooper)一出生就患有「馬凡氏症候群」(Marfan Syndrome)，這種病嚴重影響了她的視力，從小她看東西都是模糊一片，她憑著記憶、嗅聞和觸感辨別事物，她一直以為其他人都和她一樣。直到某次在國小上課時，課堂要求畫一隻松鼠，同學們都按照要求畫了出來，唯有庫柏將顏色塗成紫色。這時，她才意識到自己的與眾不同。

庫柏害怕遭到別人異樣的眼光，於是隱瞞了自己的病情。庫柏表示她靠著氣味來辨認人，她說，她的外婆聞起來像是香水和香菸，而當孩子生病的時候，他們的皮膚聞起來會苦苦的。一直以來庫柏靠著氣味，跟一套自己的「生活策略」將自己的秘密隱藏得很好。

直到四年前，庫柏在南威爾斯（South Wales）一間學校擔任輔導員時，在諮商過程誤認學生之後又多次在一條熟悉的街道上跌倒，才被人發現她看不到的事實。而現在，庫柏擁有一隻導盲犬蒙克(Munch)來幫助她辨認方向跟避開危險。

(中時電子報)